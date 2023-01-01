Парад с салютом отменили, но праздник остался

В городе-герое Севастополе встретил День Военно-морского флота России депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков.

«Вместе с губернаторами Крыма и Севастополя Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым, командующим Черноморским флотом Виктором Николаевичем Соколовым совершил обход Севастопольской бухты, чтобы поздравить с Днем Военно-морского флота экипажи кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования», — рассказал парламентарий в своем телеграм-канале.

Аксаков также отметил, что в этом году праздник по понятным причинам был не таким грандиозным, как в прошлые годы. Не было парада кораблей, отменили и праздничный салют. Тем не менее, отметили этот день в Севастополе достойно: выставки, концерты и лекции проходят в разных уголках города, сообщил депутат Госдумы.

Фото с телеграм-канала Анатолия Аксакова

«С гордостью принял участие в сегодняшнем мероприятии, не сомневаюсь в нашей скорой победе!, — написал в телеграм-канале Анатолий Аксаков. — День ВМФ для севастопольцев — это особый праздник: город и флот неразделимы».