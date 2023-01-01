Чебоксарские пенсионеры осваивают азы кройки и шитья

Уроки компьютерной грамотности, танцы, занятия физической культурой и гимнастикой — с интересом и пользой проходят будни людей старшего возраста в клубных пространствах «Мой социальный центр» по всей республике.

Так, чебоксарские пенсионеры учатся работать с выкройками. Индивидуальные занятия по кройке и шитью для них организовали в творческой мастерской клубного пространства «Мой социальный центр» Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары. Как рассказывают его сотрудники, на уроках начинающие мастерицы конструируют чертежи изделий, учатся моделировать, снимать мерки и правильно их обозначать, делать припуски, а также узнают многие другие швейные премудрости. Ведет занятия инструктор по труду Ирина Ковеза.

«Самым трудным для меня было конструирование плечевого шва, но я все поняла, все получилось, спасибо преподавателю. Теперь у меня есть моя персональная выкройка, по которой я могу сшить любое платье или блузку», — рассказала о своих успехах одна из посетительниц центра Ольга Алексеева.