Ставить россиян на воинский учет теперь могут без их личного присутствия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки в военкомат. Такие поправки утвердило правительство РФ.

«Согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах», — сообщает пресс-служба кабинета министров.