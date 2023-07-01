Две школьницы в Чувашии задержаны по подозрению в участии в пяти эпизодах мошенничества

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Чувашии двух школьниц, которых подозревают в участии в мошенничестве по схеме мнимого ДТП с родственниками граждан. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

«В Чувашии полицейские задержали двух школьниц, которые сыграли роль курьеров в преступной схеме „Мама, папа, ДТП“. Как оказалось, одна из девушек нашла такую подработку в интернете, а потом предложила подключиться подруге», — отмечается в сообщении. По версии МВД, 15-летние ученицы одной из школ Новочебоксарска выполняли функцию курьеров в пяти эпизодах мошенничества. Их личности установили инспекторы по делам несовершеннолетних при изучении записей с камер видеонаблюдения по маршруту движения подозреваемых.

По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили 85-летней пенсионерке из Новочебоксарска и убедили, что попавшей в аварию родственнице нужна помощь. Женщина передала пришедшей к ней девушке-курьеру 260 тыс. рублей. «В последующие несколько дней аналогичным образом злоумышленники обманули еще троих пенсионеров из Новочебоксарска и 80-летнюю женщину из Чебоксар, причинив ущерб в общей сложности более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следствие ОМВД России по городу Новочебоксарску и ОП № 4 УМВД России по городу Чебоксары возбудили уголовные дела по факту пяти эпизодов мошенничества.