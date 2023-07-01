Получить жилищный сертификат сиротам стало проще

Теперь получение жилищного сертификата для детей-сирот возможно с 21 года. Напомним, соответствующие поправки в региональный закон «О регулировании жилищных отношений» были приняты депутатами на XIX сессии Госсовета Чувашии 6 июля. Раньше получить свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения дети-сироты могли лишь при достижении 23 лет.

Новая поправка внесла и другие коррективы — добавились обстоятельства, при которых стало возможным получение сертификата. Его могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проходящие военную службу по призыву, имеющие инвалидность I и II группы или же осуществляющие уход за инвалидом I группы либо престарелым гражданином.

Нововведения лучше всего воспринимаются на конкретном примере. Анастасии 22 года, она студентка третьего курса ЧГУ имени Ульянова, имеет статус ребенка-сироты. С 2019 года она стоит в очереди на квартиру. Есть ли у нее возможность воспользоваться жилищным сертификатом? За ответом на этот вопрос корреспондент «СЧ» обратилась в отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии, который консультирует граждан по этому вопросу.

По словам начальника отдела Натальи Шибаловой, поправки в закон внесены, но суть его осталась прежней. Например, не изменился список необходимых документов, а это первое, с чего стоит начать. «Все документы проверяются, затем сведения, например, в администрации Чебоксар, подают в отдел учета жилья администрации города. И в зависимости от того, есть у муниципалитета лимит средств или нет, выдается сертификат», — рассказала она. На III квартал 2023 года сумма жилищного сертификата составляет 2835723 рубля.

Стоит отметить, что средства предусмотрены исключительно на покупку жилого помещения. Преимуществом сертификата является то, что он не привязан к определенному городскому или муниципальному округу, и жилье ребенок-сирота может приобрести в любом муниципалитете, но только на территории Чувашской Республики.

«Подходящее жилое помещение необходимо найти в течение трех месяцев с момента получения жилищного сертификата. Важно, чтобы дом был пригодным для проживания, то есть он не должен быть признан аварийным или подлежащим сносу», — подчеркнула начальник отдела.

Если с документами все в порядке и подходящее жилье найдено, то ничто не помешает его приобрести. Для безопасности сделки и упрощения процедуры сироте на руки выдается только сертификат на покупку жилья, а все операции совершает администрация. Деньги перечисляются сразу продавцу, он получит ровно ту сумму, которая будет указана в договоре на покупку жилья. Если стоимость квартиры меньше, чем сумма жилищного сертификата, разница останется в бюджете.

Вопрос — ответ

Деньги — на дом, а не на землю

Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Наталья Шибалова ответила также на часто задаваемые вопросы о сертификатах.

— Квартира специализированного найма и жилье по сертификату — в чем разница?

— Когда человек покупает квартиру по жилищному сертификату, она сразу становится его собственностью. А квартиру спецжилфонда можно получить по договору найма специализированного жилого помещения, и лишь через пять лет заключить договор социального найма и приватизировать. В течение этого периода администрация муниципалитета наблюдает, работает ли наниматель, как содержит жилье.

— Как оформить право собственности, если сирота в браке, и супруги покупают квартиру вместе?

— Например, если сирота и его/ее супруг/супруга покупают квартиру за 3500000 рублей, а сумма сертификата 2800000, то доли распределяются пропорционально денежным средствам. При этом на сироту должна приходиться площадь не меньшая, чем норма предоставления жилья. В Чебоксарах она составляет 16 кв. м на человека.

— Если сирота обучается на очно-заочной форме обучения, он может получить жилищный сертификат?

— В законе четко прописано — очное обучение. На дату подачи заявления необходимо обучаться по очной форме, при заочной стаж работы должен быть не менее 12 месяцев.

— Можно ли приобрести индивидуальный жилой дом с помощью жилищного сертификата?

— В этом случае средства направляются только на жилое помещение, а земля оплачивается за счет собственных средств. Если дом с землей стоит 2800000, то тогда сумма по жилищному сертификату будет меньше. Нужно будет высчитывать, сколько будет стоить дом, а сколько земля.

— Где можно получить консультации по всем возникающим вопросам?

— Ответы на все вопросы можно получить в администрации города или округа, где вы состоите в списке на обеспечение жильем.