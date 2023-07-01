Новочебоксарску добавят троллейбусов, а школьникам повысят стипендию

Минтранс республики утвержден уполномоченным исполнительным органом по организации пассажирских перевозок в границах Новочебоксарска и Чебоксар. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Чувашии под председательством вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова.

Как доложил глава ведомства Владимир Осипов, данное решение принимается в соответствии с республиканским законом о перераспределении полномочий в организации данных перевозок между органами местного самоуправления отдельных муниципалитетов и правительством республики. А также законом от 7 июля 2023 года о внесении поправок в закон об организации пассажирских перевозок.

Министр также представил проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Новочебоксарска на 2024–2028 годы. Это связано с принятием вышеупомянутого закона о перераспределении полномочий на муниципальных маршрутах. В новом документе, в частности, предусматривается перевод всех городских маршрутов на регулируемые тарифы. Это позволит внедрить месячные проездные билеты и пересадочные абонементы для бесплатной пересадки с одного маршрута на другой в течение определенного периода времени (60 минут с момента оплаты первой поездки).

Предусматриваются и изменения маршрутов в городской транспортной сети. Сейчас в Новочебоксарске действуют 4 троллейбусных маршрута и 9 автобусных. С начала 2024 года упор сделают на троллейбусную сеть — в городе будет 6 маршрутов наземного электрического транспорта и 4 — автомобильного транспорта. Соответственно, перераспределится и транспортный состав — городу добавят 7 троллейбусов, а автобусный парк сократят.

Ежемесячно 20 одаренным школьникам и 5 воспитанникам учреждений дополнительного образования Чувашии выплачивается именная стипендия Главы республики. Она была учреждена постановлением правительства еще в 1999 году в сумме 400 рублей, сообщил на заседании правительства и.о. министра образования республики Алексей Лукшин. Согласно внесенным поправкам в то давнишнее постановление размер школьной стипендии с 1 сентября вырастет до 550 рублей.

Еще одна новость из сферы образования — Новочебоксарский химико-механический техникум претерпевает реорганизацию. Как доложил Алексей Лукшин, она предусматривает присоединение к нему Новочебоксарского политехнического техникума, что позволит более рационально использовать финансы и кадры этих учебных заведений, модернизировать учебную базу для подготовки новых высококвалифицированных специалистов. Лукшин также сообщил об изменениях в республиканской программе «Развитие образования». Согласно им бюджетные ассигнования в сумме 5,5 млн рублей перемещаются на доработку информационной системы образования Чувашии.

Кстати

Минтруд Чувашии обеспечит специальные выплаты медработникам и участникам спецоперации.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров. В нем предусматривается передача Минтруду полномочий Минздрава Чувашии по специальной социальной выплате для отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения. Выплата в размере 4500 рублей предоставляется ежемесячно медицинским работникам, а также водителям автомобилей скорой медицинской помощи. Также Минтруду переданы полномочия Минздрава по назначению единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей гражданам, направленным для участия в специальной военной операции.