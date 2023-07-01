Выпуск удобрений в РФ за первые шесть месяцев превысил прошлогодний уровень почти на 1%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в РФ за январь — июнь 2023 года восстановилось и превысило уровень прошлого года на 0,9%, до 12,4 млн т, сообщил Росстат.

Выпуск удобрений в июне вырос на 10,7% в годовом сравнении и составил 2,1 млн т в пересчете на 100% питательных веществ (снижение к маю 2023 года на 2,4%). За I полугодие 2023 года выпущено 12,4 млн т удобрений, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах.

При этом производство калийных удобрений в июне подскочило на 23% от июня прошлого года и на 3,6% от мая 2023 года, до 0,7 млн т, а за полгода снизилось на 7% и составило 3,8 млн т.