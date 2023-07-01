Центр парусного спорта Поволжья планируют открыть в 2024 году в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют открыть в Чебоксарах в 2024 году центр парусного спорта Поволжья. Как сообщил ТАСС министр физической культуры спорта республики Василий Петров, площадкой для развития парусного спорта станет физкультурно-оздоровительный центр «Росинка».

«В августе 2023 года Чувашия впервые проведет детский парусный лагерь. В будущем в рамках реализации концепции развития круглогодичных республиканских оздоровительных центров мы планируем там создание центра парусного спорта. В планах открыть его в 2024 году», — сказал собеседник агентства.

Петров уточнил, что проект детского парусного лагеря реализуется совместно с физкультурно-оздоровительным центром «Росинка», в котором дети в течение 10 дней получат навыки для занятий парусным спортом. Программа разработана совместно с Федерацией парусного спорта Чувашии.

Специализированный парусный лагерь пройдет в Заволжье для детей от 8 до 17 лет в две смены: с 9 по 19 августа и с 20 по 30 августа. В программе обучения — теоретические и практические занятия: ребят научат снаряжать и управлять отечественными швертботами.

По словам министра, на базе физкультурно-оздоровительного центра планируется проводить соревнования среди яхтсменов. В Минспорте Чувашии уточнили, что на базе центра «Росинка» запланировано благоустройство береговой линии и пляжной зоны, включая приобретение и монтаж понтонного причала, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, капитальный ремонт спальных корпусов в едином современном стиле.