Минцифры объявило набор на курсы программирования в рамках проекта «Код будущего»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минцифры объявило о старте набора школьников 8-11 классов и студентов колледжей на бесплатные курсы по программированию в рамках федеральной образовательной программы «Код будущего». На выбор предоставляется 68 курсов, сообщается в телеграм-канале министерства.

Так, можно можно оставить заявку на курсы «Яндекса», «1С», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Иннополиса, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов. «Прием заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на „Госуслугах“, — рассказали в Минцифры. Обучение состоит из 144 академических часов и 4 учебных модулей. Число курсов постоянно растет, сейчас их 68.

В «Яндексе» уточнили, что курсы компании рассчитаны на разные уровни подготовки: для начинающих — по разработке текстовых квестов и генераторов паролей и для продвинутых — по визуализации и анализу данных. Они продлятся с октября 2023 года по май 2024-го.

Подать заявление на портале госуслуг можно до 30 сентября. Его может отправить школьник или студент колледжа, а также их родители или законные представители. После будет необходимо пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.