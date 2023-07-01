Сильная жара прогнозируется в нескольких регионах России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Краснодарский край, Татарстан, Чувашию, Ульяновскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Таймыр и Сахалин ожидает жара до плюс 30-39 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщил он.

По словам метеоролога, в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура будет достигать плюс 36-37 градусов 28 и 29 июля, на Таймыре — плюс 29-30 градусов в этот период, на Сахалине — плюс 25-30 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе — плюс 30 и выше градусов.