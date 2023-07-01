Минобрнауки РФ предлагает урегулировать взаимодействие в рамках целевого обучения в вузе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минобрнауки разработало проект постановления правительства, которым предлагает урегулировать взаимодействие кандидата на целевое обучение в вузе и заказчика в рамках платформы «Работа в России», сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

«Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства РФ „О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования“. Инициатива впервые урегулирует основные принципы взаимодействия на единой цифровой платформе „Работа в России“ для заказчика целевого обучения и кандидата на целевое обучение», — говорится в сообщении.

Документ также размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Отмечается, что все заказчики целевого обучения начиная с приемной кампании 2024/2025 учебного года должны будут размещать на портале «Работа в России» предложения о целевом обучении, содержащие информацию о вузе и образовательной программе, будущем месте работы, перечне мер поддержки целевиков, требованиях к кандидатам.

«Создание единой цифровой площадки сделает механизм целевого обучения более прозрачным, обеспечит доступ к нему максимально широкого круга абитуриентов и повысит конкуренцию и качество отбора целевиков. Благодаря новому подходу в следующем году у ребят появится реальная возможность поступить на целевое обучение в любой регион, так как работодатель будет сам выбирать лучших претендентов», — прокомментировал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Откликнуться на предложение смогут граждане, поступающие на обучение или уже обучающиеся в вузе. Для этого они могут обратиться либо в образовательную организацию, в том числе через портал госуслуг, либо напрямую к заказчику целевого обучения.

Кроме того, согласно проекту, теперь договор будет заключаться с абитуриентом, уже прошедшим конкурс при приеме в вуз и зачисленным на обучение. По мнению Минобрнауки, это повысит качество целевого приема и обеспечит заключение договоров с наиболее подготовленными абитуриентами. Вступление в силу проекта постановления предполагается с 1 мая 2024 года.