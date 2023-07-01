Юниоры из Чувашии показали отличные результаты на первенстве России по легкой атлетике

Всего в соревнованиях на стадионе «Центральный» в Казани участвовало более 450 спортсменов в возрасте до 20 лет из 67 регионов страны.

Нашим атлетам удалось блеснуть в гладком беге. Сначала золотую награду завоевал Рудольф Прокопюк на дистанции 800 метров. Подопечный Валентина Давалова пробежал с результатом 1 минута 51,56 секунды. Стоит добавить, что еще один спортсмен из Чувашии Тимур Репин занял в финале пятое место.

Также порадовал любителей «королевы спорта» нашей республики Роман Минеев. Представитель Чувашии в отличном стиле выиграл золотую награду на стайерской дистанции 5000 метров с результатом 14 минут 06,55 секунды. Наш атлет финишировал в гордом одиночестве, опередив ближайшего соперника на 25 секунд.