Пять учреждений культуры стали обладателями грантов Главы республики

Пять государственных учреждений культуры республики стали обладателями грантов Главы республики на реализацию шести творческих проектов.

Как отмечает министр культуры Чувашии Светлана Каликова, при отборе проектов конкурсная комиссия особо выделяла проекты, направленные на просвещение, духовно-нравственное воспитание молодежи. Общий грантовый фонд составил 18 миллионов рублей. Из них два проекта получают по 5 млн рублей, два — по 3 млн рублей и еще два проекта по 1 млн рублей.

Победителями, получившими гранты в размере пять миллионов рублей, стали две подведомственные Минкультуры организации. Это ТЮЗ имени Михаила Сеспеля со спектаклем «Çěн Кун Ачи» (Сын Нового Дня) — пьеса Марины Карягиной посвящена классику чувашской поэзии Михаилу Сеспелю. Второй победитель — Чувашский государственный театр оперы и балета с постановкой балета П.И. Чайковского «Пиковая дама».

По три миллиона рублей получили Чувашская государственная академическая симфоническая капелла и Чувашская государственная филармония. Первая за создание музыкальной карты Чувашии и показ цикла концертных программ «Вокальная карта Чувашии». Вторая — за создание юбилейной концертной программы «Я нашел песню сердца на Волге…», посвященной 55-летию ансамбля «Сеспель» и 555-летию города Чебоксары.

Грантовую поддержку в размере одного миллиона рублей получили Чувашская государственная филармония и Чувашский государственный художественный музей. Филармония за сольную программу классик-группы «BELCANTO» «И музыки прекраснее нет! Лучшие песни о главном». Художественный музей за проект «Погружение в л(Л)юбовь»: пьеса-дуолог в особняке провинциального модерна. Эффективное присутствие в художественной галерее». Всего конкурсная комиссия рассмотрела 21 заявку. Заявители представили комиссии как творческое описание проекта, так и обоснование бюджетной эффективности использования средств гранта.