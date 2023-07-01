Минфин РФ предложил уравнять стоимость платных услуг в частных и госучреждениях

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил уравнять стоимость платных услуг в государственных и негосударственных учреждениях. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Лавров в ходе Всероссийского семинара-совещания «Реализация социального заказа», который проходит в Перми.

«Мы предложили в законе, который мы сейчас реализуем, что оплата услуг должна быть одинаковая для государственного и негосударственного сектора, иначе не будет никакой конкуренции, иначе будет использование бюджетных средств на услуги разделено на два сектора: одни будут поддерживать негосударственный сектор, другие — государственный, и всегда будет спор, кому дать больше, кому дать меньше», — сообщил Лавров.

Замминистра финансов РФ также отметил, что ведомство стремится внедрить в различных сферах принцип «деньги следуют за потребителем». «Выбирать, где получать услугу, должен сам потребитель, а не кто-то за него, будь то субсидии или государственные задания. Сам потребитель — лучший контролер качества услуг. Этот принцип нам кажется единственно возможным для эффективного развития социальной сферы, он внедряется так, что не вызывает никаких коллизий», — добавил Алексей Лавров.

Всероссийский семинар-совещание «Реализация социального заказа» проходит в Перми 21 и 22 июля. В работе семинара принимают участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, управления государственными финансами, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники семинара из 35 пилотных регионов страны, где реализуется социальный заказ, в течение двух дней обменяются успешными региональными практиками, а также определят возможные пути развития механизма социального заказа.