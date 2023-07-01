Уровень безработицы в РФ вновь обновил исторический минимум

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рост производств в российской экономике все в большей мере ограничен состоянием рынка труда, тогда как уровень безработицы вновь обновил исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам совета директоров ЦБ.

«Дальнейшие возможности роста производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением», — указали в ЦБ.

Вместе с тем сохраняется неоднородность тенденций в динамике экономической активности в отраслевом разрезе, добавили в Банке России. Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни, указал регулятор.