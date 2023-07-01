Учебники истории с информацией о волонтерах в СВО появятся в новом учебном году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Учебники истории, которые в разделе о специальной военной операции будут содержать информацию о роли в ней гражданского общества и волонтеров, появятся в школах в новом учебном году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко.

«В новом учебнике истории есть информация о роли гражданского общества и волонтеров, в разделе по СВО. Учебные пособия будут доступны в новом учебном году», — сказала Занко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Как сообщила депутат, выступая на Первом форуме ветеранов боевых действий СВО «Справедливость. Забота. Уважение», который проводит Фонд «Защитники Отечества», помимо информации о гуманитарных миссиях в учебнике также будет информация о самих волонтерах. В частности, о Марии Пироговой из Донецка (ДНР), которая трагически погибла в ходе ракетного обстрела 6 декабря 2022 года в возрасте 29 лет. Как отметила Занко, Пирогова была одним из первых волонтеров, которые с 2014 года ездили в горячие точки, чтобы привезти людям необходимые товары: лекарства, еду и детское питание. Она стала инициатором акции «Дерево желаний», в рамках которой исполнились мечты тысяч детей Донбасса. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, Пирогова была посмертно награждена орденом Мужества, указал Занко.

«Мы помогали в общении с мамой Марии, в получении фотографий для учебника. История жизни Марии Пироговой — это история искренней любви к стране, самоотверженности, доброты и неравнодушия. Об этом должны знать наши дети. Тысячи добровольцев сейчас ежедневно помогают жителям и защитникам в зоне СВО. Все наше общество объединилось. И я благодарна тому, что о вкладе гражданского общества и о волонтерах есть информация в новом учебнике», — отметила депутат.

В феврале 2023 года Занко направляла министру просвещения России Сергею Кравцову депутатский запрос с просьбой включить в новый раздел учебника информацию о роли гражданского общества и волонтеров. Министерство просвещения РФ и авторы учебника поддержали ее предложение.