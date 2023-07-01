Продолжительность срочной службы сохраняется в один год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продолжительность срочной службы в армии в один год сохраняется, необходимости срочникам служить два года сегодня нет. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — отметил Картаполов.

Он добавил, что боевая подготовка в войсках спланирована «таким образом, что она имеет полугодовой цикл». По его словам, в течение первого полугодия срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения».