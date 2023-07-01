Работодатели считают самыми востребованными специалистами представителей рабочих профессий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Самыми востребованными специалистами во II квартале 2023 г. в РФ, по мнению большинства работодателей, стали представители рабочих профессий. На втором и третьем месте — менеджеры по продажам и IT-специалисты соответственно, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 360 работодателей из всех регионов России.

«Больше половины работодателей (56%) считают, что во II квартале 2023 года на рынке труда были самыми востребованными специалистами представители рабочих профессий. На втором месте — менеджеры по продажам, их отметили 37% опрошенных, а на третьем — IT-специалисты (28%)», — говорится в итогах исследования.

Также 26% респондентов указали представителей массовых профессий (кассиров, продавцов, курьеров), еще 26% — инженеров и технических специалистов, 14% — строителей, 9% — врачей, 5% — бухгалтеров, 4% -логистов. Маркетологов отметили 2% опрошенных, и 11% считают, что во II квартале были востребованы другие профессии.

Согласно результатам опроса, большинство (63%) уверены, что в III квартале 2023 года также останутся востребованными рабочие профессии (сварщики, токари, электрики, разнорабочие и другие). Кроме того, 35% работодателей подчеркивают важность IT-специалистов, еще 35% — инженеров и технических специалистов, и по 28% — представителей массовых профессий и менеджеров по продажам. 16% считают, что будут важны врачи, еще 16% — строители, 5% — логисты, 4% — маркетологи.

Привлечение сотрудников

Аналитики отмечают, что 49% работодателей привлекают новых сотрудников, повышая заработную плату по вакансии, 47% работают над HR-брендом работодателя, 42% отмечают пользу системы рекомендаций. Также 39% трудятся над развитием корпоративной культуры, 19% предлагают новым сотрудникам гибкий формат работы и удаленку, 18% обновляют офис и инфраструктуру, и 11% предлагают хороший соцпакет.

«В условиях кадрового голода компании активно конкурируют между собой. Самый высокий рост зарплатных предложений в 2023 году заметен в сфере офис-служб и бизнес-услуг — работодатели в этой сфере стали предлагать на 22% больше, чем в H1 (первом полугодии — прим. ТАСС) 2022 года. Заметно выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — также на 22%. По нашим данным, треть сотрудников мотивирует на работу тимбилдинг, а 21% указали, что хорошим способом мотивации является корпоративное обучение», — цитируют в результатах опроса заместителя гендиректора «Работа.ру» и операционного директора «Сберподбора» Александра Ветеркова.