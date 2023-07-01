Легкоатлеты из Чувашии завоевали 22 медали чемпионата России и Спартакиады инвалидов

«Своих спортсменов надо чувствовать…»

Спортсмены с ограниченными возможностями из Чувашии добились серьезных достижений сразу на двух престижных стартах — чемпионате России и IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов-2023 по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика».

Одним из творцов успеха наших ребят стал тренер столичной спортивно-адаптивной школы Алексей Александров, который также является главным судьей легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».

На чемпионате России по легкой атлетике среди слепых в Екатеринбурге выступили порядка 120 спортсменов из 36 регионов страны. Самый весомый вклад в медальную копилку нашей республики внес Павел Леонтьев, завоевавший три награды. Подопечный Алексея Александрова показал лучшее время на дистанции 1500 м. Также Павел стал обладателем двух бронзовых медалей в беге на 800 м и в прыжках в высоту.

Еще одну награду завоевал Евгений Павлов, который пересек финишную черту на дистанции 1500 м вслед за Павлом Леонтьевым. Среди прочих результатов наших земляков можно выделить четвертое место Дениса Гаврилова на дистанции 5000 м и пятую позицию Артура Михайлова на 800-метровке.

IV Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов-2023 по спорту слепых состоялась в Саранске. В соревнованиях приняли участие более 50 атлетов. В общей сложности представители Чувашии завоевали 18 наград. По итогам турнира мультимедалистами стали Павел Леонтьев и Евгений Павлов, взявшие по три «золота», две медали высшей пробы и одно «серебро» на счету Артура Михайлова. Также наградами различных достоинств отметились Владимир Молчанов, Дмитрий Щербаков, Кирилл Семенов, Анна Ковалева и Ирина Трофимова. По итогам Спартакиады в дисциплине «легкая атлетика» сборная Чувашия заняла первое место в общекомандном зачете.

После успешных соревнований Алексей Александров поделился секретами подготовки спортсменов с ограниченными возможностями с корреспондентом «СЧ». «Мне своих подопечных нужно чувствовать. Когда я ребятам рассказываю тренировочные аспекты, то нужно им объяснить в доступной форме, чтобы спортсмены поняли, что ты хочешь до них донести», — подчеркнул Алексей Александров.

Конечно, тренер с нетерпением ждет проведения юбилейной 85-й эстафеты газеты «Советская Чувашия». Алексей Мефодьевич не только более десяти лет работает на Фестивале спорта прессы в качестве главного судьи, но и поддерживает боеспособные эстафетные коллективы Чебоксарской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, которых он тренирует. В прошлом году обе команды вошли в призовую тройку — заняли первое и третье места. К юбилейной эстафете ребята будут тренироваться с особым упорством.

«Ребята стараются выиграть медали, кубки, — подчеркнул Алексей Александров. — С каждым годом желание выступать на Фестивале спорта прессы только усиливается».

НАПОМНИМ

85-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» состоится 2 сентября. Местом ее проведения традиционно станет стадион «Олимпийский».