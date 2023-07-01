Возвращение к истокам

Так назывался республиканский праздник фольклора «Манăçми аваллăх», который прошел в деревне Альмень-Сунары Вурнарского муниципального округа и был приурочен к Единому дню фольклора, который второй год отмечается в России.

НАША СПРАВКА Деревня Альмень-Сунары известна с 1834 года как выселок из деревни Большая Абызова (ныне не существует).

Организаторами праздника выступили Централизованная клубная система и администрация Вурнарского муниципального округа при поддержке Республиканского центра народного творчества.

Программа праздника была обширна: это демонстрация местных певческих традиций и обрядов, выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы известных мастеров республики. Впечатляли и парад сельскохозяйственной техники, и различные традиционные детские и молодежные игры, футбольное состязание.

На открытой площадке работали национальные подворья, где можно было ознакомиться с различной традиционной утварью, атрибутами быта, блюдами чувашской традиционной кухни, а также попробовать напитки, приготовленные в древних народных традициях.

В празднике приняли участие 11 фольклорных коллективов из Аликовского, Ибресинского, Вурнарского, Канашского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского муниципальных округов республики. Их выступления никого не оставили равнодушными. Гости праздника с удовольствием подпевали, а то и пускались в пляс. Особый успех у зрителей имел семейный фольклорный ансамбль «К?м?л» Синьяльского Дома творчества Чебоксарского округа.

Одним из ярких и колоритных событий праздника стал традиционный хоровод, в котором приняли участие все собравшиеся. Завершился праздник выступлениями артистов чувашской эстрады, театра огня «Сварог» и красочным фейерверком.