Подача документов через госуслуги для всех вузов РФ с 2024 года станет обязательной

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года, сейчас им пользуются около 40% абитуриентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — приводит слова вице-премьера его пресс-служба.