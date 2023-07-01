РФ является одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что страна является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий.

«По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на те недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги», — заметил он, подводя итоги совещания с правительством.

Но эти позиции, продолжил глава государства, важно постоянно укреплять, «и делать это нужно на собственной научной и технологической базе». «Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей и контактов, наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах», — обозначил задачу президент.

Путин сообщил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта». «Говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере. О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее», — подчеркнул президент.