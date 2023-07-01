Споры у мусорного контейнера

Отходы не терпят плохого обращения

В нынешнем году у «мусорной» реформы своеобразный юбилей — пять лет назад в соответствии с Федеральным законом республика перешла на новую, цивилизованную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Период солидный, однако говорить, что продекларированные цели достигнуты, пока рано. «Мусорная» тема — в топе по числу жалоб в соцсетях, на муниципальных сайтах. Нехватка контейнеров, их переполненность, из-за чего на площадках вырастают горы отходов, подбрасывание строительного и прочего мусора — об этом часто сигнализирует население. Ситуация анализировалась на рабочем совещании у Главы республики Олега Николаева.

В прошлом году были внесены изменения в территориальную схему обращения с ТКО. Помимо имеющихся мощностей, запланировано создание еще трех сортировочных пунктов, а также цеха по переработке отходов. Намечается привлечение и использование других новых технологий. Ну а пока надо сосредоточиться на текущих каждодневных делах, прежде всего на своевременном вывозе отходов, сказал Олег Николаев. Именно здесь чаще всего бывают жалобы. Удалось избавиться от немалого количества несанкционированных свалок, и теперь надо не допустить их «реставрации», указал Глава.

С переходом на новую систему за обращение с ТКО в регионе отвечает ООО «Ситиматик Чувашия», напомнил министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. В его обязанности входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание отходов. Все это осуществляется с привлечением десяти операторов, отобранных по конкурсу.

Периодичность вывоза ТКО установлена санитарными нормами, в идеале он должен быть бесперебойным. Все условия для этого вроде бы созданы — в округах насчитывается 16,4 тыс. площадок накопления отходов с 30 тыс. контейнеров. Система мониторинга позволяет в режиме онлайн контролировать график вывоза. А движение транспорта с мусором отслеживается аж при помощи навигации ГЛОНАСС.

Цифра В 2022 году в республике было транспортировано 274 тыс. тонн отходов

База в сфере сбора ТКО состоит из сортировочного пункта в Новочебоксарске, мусороперегрузочной станции в Чебоксарах и 12 объектов размещения отходов. Введена линия сортировки в Вурнарах. Все это позволяет обрабатывать до 60% ТКО, констатировал министр. В перспективе, как указал Глава, строительство еще трех пунктов. Но острота мусорной проблемы сохраняется. Особенно часто жалуются на ненадлежащий вывоз мусора в Чебоксарах, Канаше, Алатыре. Минприроды самостоятельно выявляет нарушения, а также отслеживает поступающие с чатов и из Центра управления регионом жалобы, и добивается устранения недостатков.

Подчас нарушаются как потребительские интересы населения, так и природоохранное законодательство. Соответствующие контрольные мероприятия проводит управление Роспотребнадзора по Чувашии. По данным и.о. руководителя Татьяны Гермоновой, были проверены, в частности, жилищно-коммунальные организации Алатыря, Порецкого на предмет обращения с ТКО. Наиболее характерные выявленные нарушения — это несоблюдение технологии размещения и изоляции отходов, в результате чего возникают возгорания, что произошло на свалке в Цивильском округе, в Алатыре, Шумерле. Не оборудуются также контрольные скважины для исследования грунтовых вод, не действуют посты санации на свалках.

А по словам природоохранного прокурора Чувашии Николая Костенко, есть нарушения и в оборудовании мусорных площадок. Причем одно вытекает из другого — если нет нормальной дороги к контейнеру, то он неизбежно переполняется, возникает свалка возле него. Тут свое слово должен сказать муниципалитет.

В отдельную проблему выросло обращение со строительными и растительными отходами. Они не входят в зону ответственности регионального оператора и подлежат вывозу по договорам с организациями, имеющими на то необходимую документацию. Это то и дело вызывает споры между участниками процесса.

Генеральный директор ООО «Ситиматик Чувашия» Глеб Харламов в качестве основной проблемы отметил потребность в дополнительных контейнерах, парк которых нуждается в ежегодном обновлении — до 1 тыс. штук на замену и 3 тыс. — на ремонт. И это обязанность не только оператора, но и органов местного самоуправления и управляющих организаций. Головной боли добавляют частные застройщики своими строительными отходами. Особенно это видно на примере частного сектора столицы, где мусор к контейнерам свозят «газелями».

Многие накопительные площадки не соответствуют требованиям. Как-то администрация Алатыря пожаловалась на перебои с вывозом мусора, а на деле выяснилось, что к площадкам просто невозможно подъехать, поддержал прокурора Харламов. Упомянута была и небольшая, но острая проблема очистки площадок от мусора. Тот, что выпал при вывозе, должен убирать транспортировщик, а вот саму площадку — управляющая компания. На деле же зачастую между ними возникают споры по поводу полномочий…

Своими «болячками» в мусорной сфере поделились руководители Чебоксарского, Ибресинского округов, городов Чебоксар и Алатыря. По словам и.о. главы администрации Чебоксар Андрея Петрова, в городе имеется порядка 5 тыс. площадок ТКО, на которых установлено около 8 тыс. контейнеров. Но этого недостаточно, много контейнеров уже сильно изношены. В нынешнем году ситуация улучшится — необходимые средства предусмотрены. Но регулярность транспортировки со стороны некоторых перевозчиков оставляет желать лучшего.

Жители не должны страдать от свалок и мусора, резюмировал Глава республики. В самое ближайшее время следует сделать ряд ключевых шагов. Во-первых, приобрести необходимое количество контейнеров за счет объединения усилий регоператора, муниципалитетов и республики с последующим вхождением в соответствующую федеральную программу. Далее надо принять документ, регламентирующий вывоз строительных, промышленных и крупногабаритных отходов с закреплением зон ответственности.

Предстоит также начать рейтингование перевозчиков, худшие из которых будут включаться в реестр недобросовестных поставщиков. А еще следует синхронизировать действующую систему прослеживаемости вывоза отходов ГЛОНАСС с нашей интеллектуальной транспортной системой. Пересмотру подлежат и размеры штрафных санкций так, чтобы соблюдать все необходимые нормы и правила было выгоднее, чем заплатить штраф. В свою очередь компания «Ситиматик Чувашия» должна начать напрямую общаться с гражданами. В целях оперативной отработки обращений жителей решено подключить ее к системе «Инцидент менеджмент» и порталу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».