Правда — лучшее оружие против пропаганды, заявил Путин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правда — лучшее оружие против лжи и пропитанной ложью пропаганды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вы сказали: мы говорим правду постоянно. И, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды», — сказал он, комментируя выступление главного редактора интернет-портала «Донбасс инсайдер», военного корреспондента Кристель Нэан.

«Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию — это Russia Today», — добавил Путин.