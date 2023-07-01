Путин впечатлен результатами работы платформы «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что впечатлен масштабами работы и результатами платформы «Россия — страна возможностей».

«26 программ [у платформы] — это как бы ни о чем не говорит, может быть и 36, и 106 — неважно, а важно, что участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Не менее впечатляет, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья и коллеги из более чем 150 стран мира. Это, конечно, серьезный результат», — оценил Путин. По его мнению, это говорит о том, что людям активным, ищущим себя, стремящимся к результатам очень важно принимать участие в мероприятиях, направленных на поддержку тех, кто хочет достичь намеченных целей.

Президент привел данные социологических исследований, свидетельствующих, что в 2017 году 37% молодых людей в России считали, что в стране созданы подобающие условия для самореализации молодых людей. «А сейчас этот показатель уже свыше 80%», — констатировал Путин. На его взгляд, «это говорит о том, что все усилия государства необходимые результаты приносят, а среди участников проектов таких уже свыше 90%».

Как уточнил со своей стороны генеральный директор платформы Алексей Комиссаров, «начинали с 37%, потом было 50%, 62%, в прошлом году 76%». «И вот недавно ВЦИОМ провел очередной такой социологический опрос — 81% наших граждан сказали, что они уверены, что у молодого поколения есть возможность для самореализации, есть возможность для применения своих способностей и возможность добиться успеха в жизни», — сказал он.

Путин назвал проект «Россия — страна возможностей» в целом востребованным. «Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди — конкретный человек с его амбициями в хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства по ключевым направлениям развития», — отметил президент.