Малый бизнес РФ в рознице в I полугодии чаще всего открывал магазины одежды и продуктов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Малый розничный бизнес в России в первом полугодии 2023 года чаще всего открывал магазины одежды и продуктов, сообщили ТАСС в IT-компании «Эвотор».

По данным исследования этой компании и IT-компании «Деловая среда», в первом полугодии сфера розничной торговли осталась самой популярной для всех, кто регистрирует свой бизнес в России.

«Самым распространенным для открытия розничным бизнесом стали магазины одежды. На втором и третьем месте — магазины „у дома“ и специализированные продуктовые лавки», — рассказали в «Эвоторе». Так, в январе — июне текущего года в розничном сегменте малого бизнеса на первый вид бизнеса пришлось 12% от всех новых точек, на второй — 9%. Доля специализированных продуктовых лавок в новых открытиях — 6%. На киоски с уличной едой пришлось 5% открытий, на цветочные магазины — 4%. Среди других популярных сегментов для начала работы малого и среднего бизнеса — пивные магазины, кофейни, табачные лавки, магазины автотоваров, гостиницы (по 3% открытий). На столовые, кафе, мясные лавки, хозяйственные магазины пришлось по 2% открытий.

По данным «Деловой среды», среди тех, кто в 2023 году открыл дело в сфере розничной торговли, порядка 49% пришлось на молодежь (18-35 лет). Исполняющий обязанности гендиректора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко отметил, что розничная торговля традиционно возглавляет десятку самых востребованных сфер для открытия нового бизнеса в России. «В первом полугодии 2023 года на ее долю пришлось порядка 30%, то есть, по сути, каждый третий предприниматель начал свое дело, чтобы заниматься розницей», — сказал Грищенко, слова которого привели в пресс-службе «Эвотора».

Директор по маркетингу «Эвотора» Наталья Сергиенко отметила, что в первом полугодии заметен рост предпринимательской и покупательской активности. «Растет количество новых открываемых точек, число совершаемых покупок, средний чек и, соответственно, обороты МСБ. Средняя выручка предприятия в малом бизнесе, по нашим данным, увеличилась за полгода на 12% к прошлому году, а средний чек — на 9%», — добавила она.

Для исследования использовались данные смарт-терминалов «Эвотор»: средний чек, средняя выручка на терминал, распределение новых зарегистрированных касс с продажами по сегментам. «Эвотор» — IТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера, платформа сервисов и информации для предпринимателей.