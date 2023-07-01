46 спортсменов из ДНР провели тренировочные сборы в Чувашии

«Я смотрю на детей — они счастливы»

…Из-за нестабильной ситуации у себя дома они не могли сконцентрироваться на полноценных тренировках. А приехав в Чувашию, не только подтянули физические кондиции, но и познакомились с культурой нашего региона. Глава Чувашии Олег Николаев встретился с волейболистами и боксерами из Донецкой Народной Республики, которые завершили двухнедельные тренировочные сборы в нашей республике. Проводились они в рамках проекта «Дети — наше будущее», инициированного благотворительным фондом «Спасая детство».

Напомним, что спортсмены из ДНР и их тренеры приехали в Чувашию во второй раз. Еще в конце мая у нас проходили подготовку самбисты и борцы вольного стиля. На сей раз 28 волейболистов тренировались на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды, а 18 боксеров оттачивали мастерство в спорткомплексе «Динамо» и в стенах спортшколы им. В.С. Соколова.

«Мы постарались создать все условия, чтобы наши гости смогли провести это время с пользой, а главное — в спокойной и дружеской атмосфере», — подчеркнул в начале встречи Глава Чувашии. А гости подтвердил: да, и польза была большая, и атмосфера — замечательная.

«Нашу делегацию приняли очень тепло. На этих сборах у нас были две тренировки в день в спокойной обстановке. У ребят улучшилась физическая форма и технико-тактическая подготовка, — поделилась впечатлениями волейбольный тренер из города Снежное (ДНР) Анастасия Докунихина. — Мы не только работали, но и отдыхали. Я смотрю на детей — они счастливы».

«Спасибо вам за приглашение в гостеприимную Чувашию. Впечатления от архитектуры, свежего воздуха и прекрасной природы оставили нас в полном восторге. Здесь мы ощутили вашу заботу, — подчеркнул главный тренер по боксу донецкой спортшколы «Динамо» Александр Атаманов. — Особенно впечатлила нас ваша отличная спортивная база».

Во время сборов как волейболисты, так и боксеры померились силами в товарищеских спаррингах с местными спортсменами, получив полезный для себя опыт. А еще — играли в футбол в Центре маунтинбайка, катались на велосипедах по Московской набережной и на коньках — в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Конечно, спортом дело не ограничилось. Молодых спортсменов ожидала обширная культурная программа. За две недели ребята посетили мемориальный комплекс третьего советского летчика-космонавта дважды героя СССР Андрияна Николаева в Шоршелах, музей В.И. Чапаева, Чувашский национальной музей. Культура и эстетика музейных комплексов Чувашии привлекла своей самобытностью волейболиста из Шахтерска Андрея Иванова, который помимо спорта интересуется и историей.

«Мне запомнилось посещения музея Космонавтики в Шоршелах и музея имени В.И. Чапаева. Очень интересно было узнать биографию и историю жизни третьего космонавта СССР, — сообщил Андрей. И добавил: «В Чувашии получил максимально классные эмоции. Мне все очень понравилось. Нам удалось провести время с пользой как в спортивном, так и в культурном плане. Мы жили в Центре маунтинбайка — там замечательная спортивная база, и батуты, и бассейны… Красота!».