До конца этого года в Чувашии откроют три библиотеки нового поколения

А в 2024–м к ним добавятся еще несколько современных библиотек, причем средства на модернизацию классических читален пойдут не только из федерального, но и из республиканского бюджета. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

Районы и города Чувашии уже подготовили 17 заявок на модернизацию библиотек. «Мы рассчитываем, что ряд из них будет поддержан за счет федерального бюджета по нацпроекту «Культура, — отметила Светлана Каликова. — Усиливать эти позиции мы будем за счет республиканского бюджета. Глава Чувашии Олег Николаев поставил нам задачу подготовить предложения и рассчитать объемы финансирования для будущих модельных библиотек».

Кстати, с начала реализации проекта в республике открыты 15 библиотек нового поколения. По словам министра, многофункциональные пространства очень интересны детям, ведь для них закупаются новые книги, создаются интерактивно-образовательные зоны. Популярны модельные библиотеки и у пожилых людей — здесь они осваивают компьютерную и финансовую грамотность, учатся пользоваться порталом Госуслуг.