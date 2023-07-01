Россия входит в топ-5 стран по развитию квантовых технологий, считают в «Ростелекоме»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия входит в пятерку стран-лидеров по развитию квантовых технологий. РФ за короткий срок сделала колоссальный шаг в сторону применения квантовых технологий, считает старший вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов.

«Мы как страна за очень короткий промежуток времени, буквально несколько лет, в такой очень непростой интонационной, наукоемкой области сделали колоссальный шаг от лабораторных исследований к практическому применению. Сейчас мы смотрим на то, что происходит в мире — квантовые коммуникации все страны ведут исследования и мы в пятерке», — сказал Ляпунов в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий.

Он отметил, что большой вклад в развитие данного направления, стало появление промышленного оборудования, которое может применяться в работе.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы — РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.