Новый аппарат поможет онкобольным

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пациентов радиологического корпуса Республиканского онкологического диспансера начали лечить, применяя новый линейный ускоритель Varian Halcyon. Оборудование приобретено в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Чувашии.
Это уже второй подобный аппарат, установленный в диспансере. Он предназначен для проведения высокотехнологичной лучевой терапии и позволяет реализовывать различные методики — 3DCRT (трехмерное конформное облучение), IGRT (лучевая терапия с визуальным контролем), IMRT (облучение с изменением мощности дозы), VMAT (объемно-модулированная лучевая терапия). Такое лечение применяется при опухолях головы и шеи, раке предстательной железы и прямой кишки, легких, пищевода, молочной железы и ряде других. Как сообщила заведующая отделением радиотерапии Аида Свеклова, главное преимущество аппарата — точность. «Инновационные технологии позволяют сфокусировать высокую дозу облучения в строго ограниченной области, не затрагивая окружающие здоровые ткани, — отметила она. — Таким образом, негативные побочные эффекты лучевой терапии значительно снижаются. Кроме того, за счет встроенной системы контроля рентгеновской визуализации увеличена пропускная способность оборудования до 80 пациентов в день».

Опубликовано: 13 июля 2023 г.


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