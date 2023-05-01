97-летний участник войны поделился секретами долголетия

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Здание по Московскому проспекту 49 в Чебоксарах ветеранам войны хорошо знакомо — здесь, в Республиканском клиническим госпитале ветеранов войн, они проходят лечение и реабилитацию. Но накануне 9 мая собрали их в госпитале по приятному поводу — на праздничный концерт в честь Дня Победы. Почётными его зрителями стали участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и члены семей тех, кто не вернулся с войны.
Поздравив ветеранов с праздником и пожелав им здоровья, первый заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Гладнев выразил почетным гостям слова признательности: «Все мы помним о той тяжёлой ноше, которую вам пришлось вынести на своих плечах. Низкий поклон вам от всего сегодняшнего поколения».
«Мы считаем своим долгом проявление бережного и внимательного отношения к ветеранам, — отметил главный врач госпиталя Владимир Осипов — Ежегодно наши врачи выезжают в районы республики для проведения диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне. На начало апреля более 80% ветеранов уже прошли диспансеризацию, многие сделали это на дому — по состоянию здоровья».
После поздравлений всем ветеранам вручили цветы и памятные подарки. И начался праздничный концерт с патриотическими песнями. С удовольствием слушал его участник Великой Отечественной войны Валерий Хаталов, которому скоро исполнится уже 97 лет. А когда началась война, было Хаталову всего 15 лет. « Я учился в индустриальном техникуме на техническом отделении, — вспоминает ветеран. — Через несколько дней после начала войны, к нам пришли руководители местной электростанции и сказали: «Вы наши будущие работники, хоть вам и мало лет приходите к нам на работу. Доучитесь после войны, после Победы». До 18 лет я трудился в тылу на электростанции, но молодых ребят активно готовили на фронт, я учился быть стрелком – истребителем танков, водителем автомашин и мотоциклистом. В 1944, как исполнилось 18, меня призвали на фронт мотоциклистом. Там я и получил ранение. Две пули до сих пор сидят у меня в ноге».
Несмотря на преклонный возраст, Валерий Николаевич чувствует себя хорошо и с удовольствием даёт советы о том, как сохранить здоровье и бодрость на долгие годы:
— Молодежи желаю вести здоровый образ жизни, — рассказал ветеран журналистам. — Нужно обязательно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, найти занятие по душе. Сам я никогда не пил, а курить бросил в 1945 году. Уже 20 лет делаю зарядку по утрам, пишу картины и сам изготавливаю для них рамы. Важное значение имеет в жизни дисциплина, и конечно, семья. У меня 3 внуков и 5 правнуков, их я тоже стараюсь наставлять воспитывать в них правильное отношение к жизни .

Опубликовано: 8 мая 2023 г.


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