29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю Вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

31 год назад утверждены объединяющие всю чувашскую нацию государственный герб, государственный флаг и государственный гимн Чувашской Республики.

Благодарю их авторов – Элли Михайловича Юрьева, Германа Степановича Лебедева, Илью Семеновича Семёнова (Тукташ), их имена навечно вписаны в историю республики. Приятно отметить, что все чаще и больше интерес к госсимволам, культуре и традициям, истории чувашского народа и края проявляют дети и молодежь республики.

Это вдохновляет, значит, у народа и Чувашии есть будущее.

Государственные символы воодушевляют на великие подвиги, вдохновляют жителей республики на трудовые успехи. С ними связывается жизнь каждого человека, каждой семьи и всего народа.

Пусть всегда будет мирное небо над флагом и гербом любимой Чувашии, а наши сердца согревает гордость за республику, в которой живем, о которой заботимся.

Желаю вам успехов, мира, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев