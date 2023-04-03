Аграрии Чувашии перешли посевной «экватор»

В республике посеяно 117,3 тысяч га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 52 проц. к плану.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. «В прошлом году мы в это время только начали сев, а сейчас погода позволила нам выйти в поля раньше, — отметил он — Скорость есть — среднесуточный темп сева по республике составляет 16,8 тысячи га. Будут благоприятные погодные условия — массовый сев можно завершить за 7-10 дней».

Как сообщают в Минсельхозе республики, лидеры текущей посевной — сельхозтоваропроизводители Яльчикского и Батыревского округов. К середине недели они посеяли от плана 77,3 и 73,5 проц. соответственно.