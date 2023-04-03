На улицах Чебоксар стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»

Символ Победы в Великой Отечественной войне городские волонтеры будут раздавать вплоть до 9 Мая. Планируется передать более 20 тысяч лент.

Как сообщили в администрации столицы республики, основными местами раздачи символов Победы станут остановки «Дом торговли», «Площадь Республики», «Дом Мод», «Роща», «Студенческий городок», «Афанасьева», «МТВ». Также волонтеры будут работать на Красной площади, бульваре купца Ефремова, Пригородном автовокзале, гипермаркете «Лента» и в торговых центрах — «Москва», «Питер», «Мега Молл» и «Шупашкар».