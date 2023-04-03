«МедиаВзлет» собрал лучших

Фестиваль стал уникальной площадкой для юных талантов

Первый Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет» завершен. И это получилась очень мощная история — уровень энергетики события был таков, что начатые дискуссии до сих пор не просто продолжаются, а кипят в чатах и пабликах фестиваля и на личных страницах его участников из многих регионов страны.

О чем говорить, если явно мощнейший скачок охватов и иных разделов статистики госпаблика организатора «МедиаВзлета» — Минцифры Чувашии наблюдается в эти дни. Там кипят страсти — обсуждаются итоги, участники радуются полученным компетенциям, новым знакомствам, а главное — опять-таки энергетике события.

Внешне все выглядит непритязательно — какой-то слет школьных стенгазет, соревнование школьных медиастудий. Но по сути все гораздо серьезнее. Это своего рода стратегическая «многоходовка» Министерства цифрового развития Чувашии. Именно так создается медийная мощь региона в целом. Когда руками и устами детей республика получает новые каналы коммуникаций и продвижения себя как региона в разных ракурсах. О Чувашии узнают как о прекрасном месте для туризма. Для заботы о здоровье. Для бизнеса и труда на земле. Для переезда и счастливой жизни — Чувашия действительно регион, благоприятный для проживания и ведения дел.

А потом эти дети вырастут, и многие продолжат свою медийную работу — уже на взрослом уровне. Но даже если они сменят профессию и уйдут в «народное хозяйство», Чувашия уже навсегда в их сердцах. «МедиаВзлет» прошел так, что оставил очень светлые эмоции у всех участников. А их было немало — всего на конкурс «МедиаВзлет» было подано более 500 заявок.

Участие в фестивале приняли не только юные корреспонденты Чувашской Республики, но и жители Республики Крым, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей и других регионов России. Сам финал прошел на базе Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Более сотни детей со всей Чувашии и других регионов России, увлеченные медиатворчеством, собрались на одной площадке, чтобы познакомиться друг с другом, посмотреть лучшие работы участников, обменяться опытом и получить заслуженные награды.

И опять важная ремарка — значение фестивалю «МедиаВзлет» придается сегодня самое серьезное. Понимая важность работы с молодыми авторами, встретиться с ними приехали Глава Чувашии Олег Николаев, председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков, вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов и другие высокие гости.

«Отрадно, что этот новый для республики проект стартовал именно в Год счастливого детства. Наша задача привлечь максимальное количество детей в мероприятия Года и в этот проект в частности. Это возможность не только поддержать творческие инициативы молодых, но и сделать их более активными участниками жизни общества», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Важной частью программы фестиваля стали мастер-классы профессионалов медийной отрасли из нашей республики и гостей Чувашии. Директор по развитию в Триикс Медиа (г. Санкт-Петербург) Анастасия Миронова поделилась важными секретами, как не наломать дров при продюсировании контента. А ее коллега по творческому процессу, режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов федеральных телеканалов Антон Михалев (знаменитый «Ералаш» — это тоже он, как режиссер когда-то) выступил на тему «Успешный медиапроект».Энергетику восприятия этих мастер-классов можно было оценить даже и с улицы — «Эткер» расположен на реконструируемой улице Гражданской, и голоса ребят-участников порою перекрывали шум работающей строительной техники.

…Победители «МедиаВзлета» получили призы и награды и вернулись в свои медиацентры и студии. И уже создают новые проекты, которые станут для них ступенькой в будущее. Это точно — и доказано временем. Так, один из редакторов школьной чебоксарской стенгазеты стал губернатором — сегодня Андрей Чибис «пишет» историю Мурманской области. Другой участник похожих более ранних фестивалей стал бизнесменом-миллиардером и по своему «вписывает» Чувашию в историю страны. В любом случае впереди у ребят много интересного, и все они сейчас с нетерпением ждут второго «МедиаВзлета».