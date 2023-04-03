Дмитрий Иванов: «Объектив — это портал в новую реальность»

В Чувашском художественном музее открылась фотовыставка «Портреты и образы»

«…Смотрят все одинаково, а видят единицы…» Слова известного российского фотографа, четырехкратного лауреата премии World Press Photo Сергея Васильева, выведенные крупными буквами на стене музея фотокорреспондентов Чувашии, давно стали афоризмом. В них как нельзя более точно сформулирована высокая миссия людей, попавших в эту удивительную профессию. Узреть в мутной, ничем не примечательной луже отражение звезд, когда объектив фотокамеры становится тем самым порталом в новую реальность, действительно дано немногим. Причем неважно, о ком идет речь — об авторах художественной фотографии, снимающих по зову души и самостоятельно выбирающих темы и образы, или о фотокорах, набивающих руку на репортажной съемке.

— Некоторые думают, что те, кто печатается в периодических изданиях, это такие многостаночники, жмущие на кнопку по сто раз на дню и не имеющие никакого отношения к искусству. Позволю себе не согласиться. Несмотря на то что в данном случае изображение носит прикладной характер, будучи лишь иллюстрацией к тексту, творческая индивидуальность фотографа, степень его одаренности, глубина мироощущения и умение найти выигрышную точку съемки оказывают существенное влияние на считывание материала в целом.

Грамотно выстроенный по композиции, светотени и продуманный до мельчайших подробностей кадр способен изменить угол зрения, стать импульсом для поиска дополнительных смыслов и разбудить фантазию читателя. А в силу интенсивности информационного потока, когда нужно успеть ухватить, зафиксировать, переварить, такой человек, как правило, довольно быстро осваивает ремесло и поднимается на следующую ступень, отправляясь на поиски себя в искусстве, — считает председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов.

Справка «СЧ» Дмитрий Иванов родился в Москве 31 марта 1968 года. С отличием окончил Московский техникум транспортного строительства и Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе по специальности «Горный инженер-гидрогеолог». Увлекся фотографией во время прохождения срочной службы в Советской Армии. Принимал участие в отраслевых и региональных фотовыставках Министерства транспортного строительства, посвященных развитию и освоению зоны Байкало-Амурской магистрали в Тынде и Нерюнгри. Занимается фотоискусством на базе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. С 2009 года — член Союза фотохудожников России, с 2020 года — председатель.

На прошлой неделе именитый гость из Москвы выступил с приветственной речью на церемонии открытия выставки «Портреты и образы», развернувшейся в залах Чувашского художественного музея под кураторством руководителя фототоварищества «Сад», зампредседателя Чувашского отделения Союза фотохудожников России Эдуарда Смородинова. В экспозицию, которую можно назвать настоящей энциклопедией эмоций и чувств, вошли свыше сотни работ из Санкт-Петербурга, Смоленска, Краснодара, Магнитогорска, Йошкар-Олы и Чебоксар.

В числе ее участников — как уже маститые авторы Миша Бурлацкий, Александр Дымников, Игорь Степанов, Дмитрий Фисенко и Алексей Орлов, так и только заявляющие о себе Александр Барденцев, Дмитрий Сеник, Сергей Зубов, Елена Ганненко и Татьяна Островская. Чувашию представляют Ирина Вершинская, Ольга Михайлова, Юрий Стифонов и Сергей Buzz. Каждый из них пытается через внешность, элементы одежды и предметы интерьера раскрыть внутренний мир модели, оживив визуальную картинку и наполнив ее характером, содержанием, пульсацией нерва.

Мастера из регионов вообще острее и тоньше воспринимают окружающую действительность. У них сильнее развиты художественное чутье, гибкость и неординарность мышления, стремление уйти от стандартов…

— Мастера из регионов вообще острее и тоньше воспринимают окружающую действительность. У них сильнее развиты художественное чутье, гибкость и неординарность мышления, стремление уйти от стандартов, сама творческая природа, свободная, непосредственная, податливая на эксперименты. Правда, сейчас, в эпоху селфимании и фудстаграмминга, когда социальные сети кишат растиражированными снимками лиц и еды, второсортными и не имеющими никакой художественной ценности, тяга к живой фотосъемке как к процессу неизбежно угасает. Поэтому наша сверхзадача — всколыхнуть современные умы, возродить у нынешнего поколения интерес к фотографии и дать понять, что она может быть не только наглядным пособием или средством сохранения и передачи определенной информации, но и подлинным произведением искусства. Штучным, высокопробным, не поставленным на поток. С этой целью мы организовываем кружки и лаборатории, проводим мастер-классы, практикумы, тематические форумы и образовательные интенсивы, знакомящие всех желающих с основами фотодела.

А вспомнить хотя бы международный фестиваль «Молодые фотографы России», ставший трамплином для многих из тех, кто сегодня активно выставляется в стране и за ее пределами. За свою двадцатилетнюю историю он проходил в Новосибирске и Красноярске, Калуге и Нижнем Новгороде, Плесе и Чебоксарах, получал поддержку Фонда президентских грантов, — рассказывает Дмитрий Николаевич.

Но главная профессиональная опора — это энтузиазм и неравнодушие коллег, которые, находясь в разных часовых поясах и каждодневно решая комплекс вопросов на региональном уровне, дружно болеют за общее дело. Не жалея ни энергии, ни средств на то, чтобы большая машина под названием фотопроизводство функционировала бесперебойно.

— В частности, хочется сказать огромное спасибо председателю Чувашского отделения Союза фотохудожников России Валерию Железнякову, благодаря которому реализуются самые смелые проекты и творческие планы, — говорит Дмитрий Иванов. — Чувашия давно закрепила за собой статус центра фотографического искусства страны. Портреты, пейзажи, бытовые, документальные и научно-популярные зарисовки ее уроженцев публиковались на первых страницах журналов «Огонек» и «Советское фото», газет «Известия», «Комсомольская правда» и «Сельская жизнь». Здесь сформировалась своя школа, мощная, интересная, самобытная.

И действительно, нельзя не назвать имена Бориса Иванова, Вячеслава Романова, Виталия Исаева, Семена Игнатьева, Георгия Зинькова, чьи работы брали призы на международных и всесоюзных конкурсах, а также Сергея Журавлева, Олега Мальцева, Максима Васильева, Василия Кузьмина и Валерия Панфилова, которые сегодня на передовой.

Подлинное национальное достояние — наследие братьев Александра, Георгия и Николая Костиных, собравших альбом фотографий «Достижения Чувашии. 1927-1931» и запечатлевших первые стройки, колхозы и виды Чебоксар прошлого века.

Кстати, процитированный в начале интервью Сергей Васильев — тоже наш земляк. Детство Сергея Григорьевича прошло в селе Малые Кибечи Канашского района Чувашии. И хотя его основная деятельность была связана с Челябинском, а персональные выставки проходили в Испании, Италии, Германии, Финляндии и Прибалтике, он всю жизнь хранил в сердце любовь к малой родине.