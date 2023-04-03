В Чебоксарах обсудили, как сохранить родной язык

«Чтобы язык жил, нужно просто им пользоваться»

Теме сохранения и развития чувашского языка была посвящена стратегическая сессия, прошедшая в минувшую пятницу в театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля. В течение нескольких часов работники культуры, педагоги, журналисты, блогеры, представители молодежи, а также министерств и администрации Чебоксар генерировали идеи и обменивались мнениями о том, что нужно делать, чтобы звучал чувашский язык. Команды выработали десятки предложений, и самые интересные из них будут претворены в жизнь.

Язык продвигают энтузиасты

За одним столом — редакторы газет, популярные блогеры республики, журналисты. Предложений много, но в одном участники единодушны — чтобы язык был, нужно просто на нем говорить: в семье, дома, в детском саду, в школе, на работе, в интернете. Последнему в медиакоманде уделяют особое внимание: сейчас все общаются в основном через соцсети и мессенджеры и интернет — хороший способ «спасти» язык.

Николай Плотников, главный редактор Чувашского народного сайта, руководитель лаборатории чувашского языка, например, уже много лет занимается «цифровизацией» чувашского языка — популяризирует его в интернете. Стараниями энтузиаста и группы единомышленников чувашский язык в феврале 2021 года появился в сервисе «Яндекс. Переводчик». А с прошлого года Николай Плотников работает над чувашским «аналогом» популярного переводчика — ресурсом «Атӑл Тӑлмач». Ежедневно им пользуется примерно сто человек, площадка переводит около 300 предложений с чувашского языка на русский и наоборот.

«Цель переводчика — на живых, используемых в обычной речи текстах улучшать качество перевода. Для качественного перевода нужно минимум сто миллионов предложений. У нас в базе пока есть два миллиона. Но это только начало. Наш «Атӑл Тӑлмач» как раз помогает собирать примеры», — говорит автор ресурса. По его мнению, возможности для цифровизации чувашского языка огромные, можно многое сделать, но пока мы отстаем от других национальных республик, где эти средства активно применяют.

Мало, считает он, чувашский язык используется и в столице Чувашии. Так, на открывшейся неделю назад на чебоксарском Арбате выставке, посвященной чувашскому патриарху Ивану Яковлеву, все стенды — только на русском языке. «Человек радел за развитие чувашского языка, непонятно, почему нет описания на чувашском языке. Это как сделать выставку про Кирилла и Мефодия на английском языке», — приводит собеседник один из таких случаев.

Впрочем, есть и хорошие примеры. Недавно обновили вывеску Литературного музея имени К.В. Иванова в центре Чебоксар, и теперь название учреждения, где хранятся произведения чувашских писателей и поэтов, представлено на двух языках. Правда, как говорит Николай Плотников, произошло это после многочисленных просьб и жалоб. Тем не менее отрадно, что город иногда прислушивается к пожеланиям людей.

В интернет-пространстве развивает чувашский язык блогер и видеограф Константин Доброхотов. В своем блоге «Чӑваш ТВ» он рассказывает молодежи о языке, культуре, традициях, истории и музыке Чувашии. Его контент пользуется большой популярностью (в общей сложности у Константина около 300 тысяч подписчиков, из которых 90% — владеют чувашским языком, остальные — желают изучать язык), однако зачастую сами блогеры, болеющие за родной язык, делают это на одном только энтузиазме и за свой счет. Поэтому он и предложил идею поддержать таких блогеров грантами и другими видами государственной помощи.

Неплохо также устраивать для них конкурсы — это тоже вдохновляет. «Было бы здорово, если бы у нас появилась школа чувашских блогеров. Хороший пример есть в Татарстане — там опытные блогеры обучают мастерству молодых ребят», — высказал он еще одну идею. В соседней республике, по его словам, блогеры с национальным контентом получают специальные стипендии, другую господдержку, им в свободном доступе предоставляют профессиональные площадки и оборудование в «Татмедиа». Чувашские блогеры пока о таких возможностях могут только мечтать…

В целом Константин отмечает больше положительных моментов в ситуации с родным языком. Если три года назад, когда он только начинал вести свой блог, в республике не было ни одного чувашскоязычного блогера, то сейчас ребят, пишущих и снимающих на родном языке, становится все больше.

«Радует, что пошла какая-то волна чувашского языка в интернете. Все больше и больше вижу контента на родном языке. Еще заметил, если в 2010 году, когда я переехал в Чебоксары из села Байдеряково Яльчикского района, большинство стеснялись разговаривать на родном языке в городе, то сейчас вижу другое: молодежь свободно общается на чувашском языке и на улице, и в учреждениях. Да и мое сознание, можно сказать, поменялось: я понимаю ценность родного языка и прививаю его своим детям», — рассказал он.

«Маму и папу называю анне и атте»

К идеям молодежи, к слову, на стратегической сессии прислушивались особенно внимательно. Так, поступило предложение добавить к памятникам и другим значимым объектам QR-коды, при наведении на которые появлялось бы разъяснение и на русском языке, и на чувашском. Необходима, по мнению молодежи, и грантовая поддержка тех, кто популяризирует родной язык, например, создает мультфильмы на нем.

«Все меньше слышишь чувашской речи не только в городе, но и на селе, — переживает за судьбу родного языка третьекурсница факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Татьяна Матросова. — Это видно даже по моему родному Комсомольскому району. Много раз замечала: взрослые люди вроде и призывают учить чувашскому языку, но в то же время разговаривают со своими детьми на русском. Даже в деревнях сейчас родители общаются с детьми больше на русском, в сельских детских садах воспитатели тоже почти не говорят на чувашском. Лично я своего языка не стесняюсь: говорю на нем и на улице, и в университете, и дома. У нас, например, в семье принято к родителям обращаться «анне» и «атте», а не «мама» и «папа». С этих слов, думаю, и начинается любовь к языку».

«Мне хочется говорить на чувашском, но не так часто это получается. В основном, общаюсь со своей родной бабушкой и в среде чувашской молодежи, — говорит Ольга Никифорова, активист молодежного объединения «Хастар» Чувашского национального конгресса. — Бывает, в магазине боишься заговорить с продавцом на чувашском языке — вдруг ответит в грубой форме, что не знает чувашского. Когда-то у нас была идея на кассе в крупных магазинах писать: «Кунта чӑвашла кала?ма пулать» («Здесь можно говорить по-чувашски»). Вот такие реальные проекты нужны. Еще недавно порадовало, что в молодежном форуме, посвященном 175-летию Ивана Яковлева, гости из Чечни и Палестины исполняли песни на чувашском языке. Когда есть такие примеры, когда люди из других стран поют на твоем языке, такая гордость появляется за свой язык!».

От идеи к документу

Немало полезных предложений было и у педагогов республики. По словам учителя чувашского языка и литературы чебоксарской школы № 40 Александра Степанова, пожалуй впервые все, кто заинтересован в сохранении и развитии чувашского языка, собрались не только обсудить проблемы, но и найти их решение.

Обучать чувашскому языку, как считают педагоги, нужно еще с детского сада. Другое предложение — предоставить преимущество при поступлении в вуз тем, кто сдает ОГЭ и ЕГЭ по чувашскому языку и литературе. «Дополнительные баллы, например, полагаются за сдачу ГТО, почему бы их не давать за сдачу экзамена по чувашскому языку?» — рассуждают педагоги. Стимулом также могла бы стать специальная стипендия за распространение чувашского языка и культуры. А такие интересные для молодых форматы, как стендап и КВН на чувашском могли бы привлечь подростков и молодежь.

Все самые интересные идеи стратегической сессии получат продолжение в виде конкретных проектов и смогут попасть в подпрограмму «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», которую приняли в республике в 2020 году. По словам заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяны Казаковой, это первая программа, которая комплексно подошла к решению столь важного вопроса. В результате ее реализации, в частности, в республике удалось открыть в Художественном училище специальность «Анимация и анимационное кино» для подготовки художников-мультипликаторов, которые будут снимать мультфильмы на чувашском языке. Кроме того, в бюджете заложили отдельную строку для приобретения книг на чувашском языке, а также выделили средства на грантовую поддержку чувашских драматургов и композиторов.

Кстати

В одной команде с блогерами и журналистами обсуждала идеи сохранения и развития чувашского языка заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Анна Иванова. Она отметила, что на межрегиональном слете юных журналистов и блогеров «Медиавзлет», который пройдет в Чебоксарах 22 апреля, в число победителей вошли семь ребят, пишущих на чувашском языке.