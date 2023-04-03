Статистики выяснят, каков рацион питания жителей Чувашии

С 6 апреля в республике стартовало выборочное наблюдение рациона питания населения, сообщает Чувашстат. Продлится оно до 5 мая.

Цель опроса — получить статистическую информацию, отражающую социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания. Интересует организаторов, какие продукты питания употребляют жители страны, сколько примерно денег тратят на еду, следуют ли принципам здорового питания, активны ли физически и многое другое.

Наблюдение проводится по всей стране, непосредственно в Чувашии опросят 440 домохозяйств. Для этого выбраны семь городов — Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Цивильск, Ядрин и девять муниципальных округов — Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский и Ядринский. Беседовать с жителями республики будут интервьюеры, которые должны показать паспорт и специальное удостоверение. Заполнять анкеты они будут со слов опрашиваемых. При этом от самих респондентов не требуется предъявление документов, подтверждающих ответы. В ходе опроса интервьюеры также предложат измерить рост и вес каждого члена семьи.

Сведения, полученные от респондентов — конфиденциальны и используются только для формирования сводной информации, напоминают в Чувашстате. По результатам выборочного наблюдения будет планироваться государственная политика в области здорового и безопасного питания населения страны.

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В целом по России статистическим наблюдением будет охвачено 45 тысяч домохозяйств. Такие исследования в стране проводятся один раз в пять лет, предыдущее состоялось в 2018 году.