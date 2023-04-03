Хорошую прибавку к стипендии получат лучшие студенты двух вузов Чувашии

Об этом сообщил в сети председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С руководителем Национального финансового Совета Анатолием Гавриленко подписали Соглашение о создании стипендиального фонда для лучших студентов Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, — проинформировал Аксаков. — По итогам весенней сессии студсоветы обоих университетов должны определить лучшего студента, который будет получать от фонда ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей. Главные критерии для определения стипендиатов — отличная учеба и активная патриотическая позиция».

Остальным учебным заведениям, пока обойденным стипендиями, обижаться рано. «Буду убеждать фонд выделить средства для лучших студентов и других вузов Чувашии», — пообещал Аксаков.