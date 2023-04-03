Хорошее настроение в подарок

Жители крупных городов и небольших сел и деревень должны иметь равные возможности. В образовании, возможности заниматься физической культурой и спортом, доступности качественных товаров и услуг. В Комплексной программе развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы повышению качества обслуживания, развитию мобильной торговли уделяется пристальное внимание.

Многие жители деревни Шомиково, дачники, которые в эти дни начинают новый огородный сезон, за покупками ходят в магазин «Продукты» Большесундырского райпо. Привыкли, что именно здесь можно купить все самое необходимое. Заведующая Саламби Степанова и ее помощницы знают по имени-отчеству почти каждого своего покупателя и всегда подскажут, что завезли свеженького и помогут с выбором конфет или колбас.

«Здравствуй, Оля» — так просто, по–домашнему, приветствуют покупатели Ольгу Серову, заведующую соседнего с продуктовым магазина промтоваров. Анатолий пришел в магазин за саморезами в привычном хорошем настроении и на мою просьбу оценить работу продавцов был краток: «Девочки — мировой стандарт. Давно работают, дружно».

— Ассортимент хороший, все есть для сада, дома, животных, — добавляет еще одна посетительница Валентина Романова. — Купила лук-севок голландский. Вкусный, сочный. Пришла за курами, сейчас должны привезти. Выбрала красных, 10 штук. Яйца у них, говорят, вкусные. Вот уже несколько лет, чтобы поддержать личные подсобные хозяйства, кооперативные организации Чувашпотребсоюза реализуют по заявкам молодняк птицы. Только сегодня по магазинам райпо планируют развезти 300 кур. Позже, когда установится стабильное тепло, начнут торговать бройлерами, гусятами, индюшатами. Все, что нужно для содержания птицы — комбикорма, зерно, поилки, витамины — на отдельных полках магазина, как и сезонный товар: семена, садовый инвентарь, перчатки, уголь и мангалы для шашлыка.

В прошлом году в здании провели капитальный ремонт. Обновили крышу, фасад. Яркая вывеска «КООП» издалека видна не только местным жителям, но и многочисленным делегациям из других региональных потребсоюзов, приезжающим к кооператорам по обмену опытом. В отличие от многих, в Чувашии удалось сохранить полный цикл производства «От поля до прилавка». Кооператоры закупают молоко, лектехсырье, макулатуру, предоставляя сельчан возможность иметь дополнительный заработок. Заготовительный оборот райпо за прошлый год превысил 37 миллионов рублей, из них 16 миллионов выплачено сельскому населению.

В рамках Комплексной программы развития построен новый магазин в деревне Кораккасы Моргаушского муниципального округа. «Приятно и покупателям, и нам продавцам, — говорит заведующая Валентина Лаптева. — Стараемся, чтобы ассортимент был широким, встречаем всех с улыбкой, чтобы человек уходил от нас с покупкой и хорошим настроением». В последний день уходящего года продавцы переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, подняв настроение и себе, и всем жителям деревни.

— Если магазина не будет, народ пропадет, — философски замечает 65-летний Михаил. — Без конфет, без печенья и сам не могу жить, и внуки постоянно спрашивают. Раньше, бывало, в город ездили, а сейчас сами, как в городе. От всей души скажу спасибо райпо, Людмиле Петровне, что нас не забывают.

Приоритетные инвестиционные программы Большесундырского райпо — строительство и реконструкция объектов, модернизацию производственного и торгового оборудования, приобретение специализированного автотранспорта. Автолавка райпо два раза в неделю объезжает отдаленные, малонаселенные деревни, в которых нет стационарной торговли.

Привычно ждут магазин на колесах и жители деревни Ешмолаи. По традиции, выйдя чуть пораньше привычного времени, успевают обсудить последние новости, а затем привычно выстраиваются в очередь, разглядывая витрины. «Кефир, батон, соль…», — начинает перечислять первый покупатель, а продавец, бойко набирая товар, сканируя штрих-код, успевает поддерживать диалог со старыми знакомыми.

В планах райпо на этот год — строительство нового магазина при хлебозаводе, ремонт торговых точек в деревнях Юнга, Шупоси, Москакасы, предприятий общественного питания, приобретение нового оборудования, автомобиля для выездной торговли крупногабаритными товарами, расширение ассортимента собственной продукции… Вот уже 130 лет предприятия и организации Чувашпотребсоюза работают на селе, создавая рабочие места, развивая многоотраслевую деятельность в партнерстве с местными товаропроизводителями, сохранив при этом свою специфику и социальную значимость.

Надежда Антонова