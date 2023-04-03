ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«В свое время, в 2014 году, в качестве ответных мер на западные санкции мы ввели ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции. Это стало значимым фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства. Были созданы условия для ускоренного импортозамещения и роста сельхозпроизводства, а наши граждане получили широкий выбор товаров и продуктов российского производства — еще и более экологичных, чистых и качественных. Мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции… Сегодня в промышленности, как тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития. Уверен, что здесь мы сможем достичь не менее значимых результатов. Хотя, конечно, это сложная задача, непростая, но мы, безусловно, ее решим».