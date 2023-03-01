Сборная Чувашии по мас-рестлингу завоевала 17 медалей на чемпионате и первенстве России, прошедших в минувшие выходные в Башкортостане, сообщили в Минспорта Чувашии.

В престижных соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Львиную долю медалей нашим атлетам удалось получить в рамках первенства России среди юношей и девушек 16-17 лет. «Золото» сборной Чувашии принес Глеб Тян. Второе место заняли Юлия Маслова и Лариса Кузьмина. Бронзовыми призерами стали Андрей Никифоров, Игорь Лазарев, Михаил Попов, Татьяна Павлова, Ксения Никифорова, Вероника Александрова и Арина Гаврилова.

По результатам чемпионата России в условиях серьезной конкуренции «серебро» завоевали Анастасия Федотова и Павел Павлов. Бронзовые награды на счету Дианы Ушаковой, Алины Алексеевой, Татьяны Ефимовой, Екатерины Николаевой и Валентина Николаева.

Благодаря успешному выступлению 11 наших спортсменов прошли отбор в состав национальной команды. Кроме того, четыре человека представят нашу страну на международных стартах. Так, Глеб Тян примет участие в первенстве мира в Узбекистане. Соревнование среди восходящих звездочек мас-рестлинга пройдут в сентябре 2023 года. На взрослых состязаниях Алина Алексеева попытается завоевать медаль Кубка мира в Татарстане, а Анастасия Федотова и Павел Павлов покажут свои способности на чемпионате Европы в Азербайджане, который состоится в июле нынешнего года.

Отличное выступление сборной Чувашии не осталось незамеченным — Глава Чувашии Олег Николаев и министр спорта Василий Петров поздравили спортсменов с завоеванными наградами.