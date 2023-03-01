Учитель физкультуры Надежда Петрова завоевала два «серебра» Всероссийских сельских спортивных игр

Успевает и детей учить, и медали выигрывать

Сборная Чувашии успешно выступила на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые прошли в Череповце (Вологодская область). Среди представителей нашей республики особенно отличилась жительница деревни Кильдишево Ядринского муниципального округа Надежда Петрова, которая завоевала на турнире две серебряные награды…

Всего в состязаниях участвовали более 740 атлетов из 47 регионов России, сообщили в Минспорта Чувашии. За нашу республику выступали 17 спортсменов из Моргаушского, Вурнарского, Цивильского, Чебоксарского, Янтиковского и Ядринского муниципальных округов.

Для Надежды Петровой сельские игры в Череповце стали шестыми в ее послужном списке. Надежда Анатольевна очень серьезно подошла к подготовке перед турниром. Она выступала в дисциплине троеборье женщин-дояров, в которое входит бег на лыжах, сборка и разборка доильного аппарата и поднимание гири.

Надежда тренировалась не покладая рук, несмотря на загруженность на работе (она учитель физкультуры в Советской школе Ядринского муниципального округа) и домашние заботы — содержание овец, коров и кур. Для подготовки к самому важному упражнению с двойными баллами — сборке и разборке доильного аппарата — наша участница собрала самодельную конструкцию, которая помогла довести процесс до автоматизма.

Несмотря на солидный опыт, Надежда Анатольевна сильно волновалась перед выступлением. При этом ей удалось показать хорошие результаты. В сборке и разборке доильного аппарата со временем 2 минуты 52 секунды Надежда Петрова финишировала второй, уступив лидеру всего четыре секунды. Также представительница Чувашии заняла вторую позицию и в подъеме гири — с 16-килограммовым снарядом она сделала 70 повторений.

По сумме всех испытаний спортсменка из Чувашии завоевала «серебро» в личном зачете. Также Надежда Петрова вместе со своей дочкой Глафирой заняла второе место в турнирной таблице среди команд.

«Благодаря сельским играм у нас есть возможность выезжать в разные города России. Я побывала в Чайковском, Тюмени, Перми, Курске, а теперь уже и в Череповце, — рассказала Надежда корреспонденту «СЧ». — Познакомились с новыми людьми, нашли друзей. С участниками из Татарстана теперь будем встречаться».

Если говорить о других достижениях наших спортсменов, то представительница Вурнарского муниципального округа Эльвира Чугунова заняла второе место в троеборье механизаторов. По итогам соревнований сборная Чувашии заняла второе место в общекомандном рейтинге среди регионов с численностью сельского населения до 450 тысяч человек. В общем зачете наша команда замкнула шестерку сильнейших коллективов среди всех регионов.

К СВЕДЕНИЮ

Сельские спортивные игры организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» для социального развития села, укрепления здоровья населения, популяризации физической культуры.