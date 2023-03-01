Утерянный таксистом телефон попал в руки опытного злоумышленника

Он так ловко распорядился найденным телефоном, что оставил таксиста без зарплаты.

Осенью прошлого года чебоксарский таксист, садясь в машину, выронил свой мобильный телефон. Обнаружив пропажу, он буквально за пару часов восстановил сим-карту, но и тот, кто нашел его смартфон, времени зря не терял. В мобильнике была установлена программа для расчета с работодателем, и, войдя в приложение под чужим именем, воришка попросил перевести зарплату таксиста на свою банковскую карту. Таким образом у потерпевшего было похищено более 13 тысяч рублей.

Злоумышленник продемонстрировал неплохую техническую подготовку, но и для полицейских его розыск был делом техники. Тем более, что подозреваемый продолжал пользоваться чужим мобильником до самого момента задержания. С такими уликами отпираться уже не было никакого смысла. Как рассказала старший следователь ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Надежда Егорова, свою вину в краже 21-летний безработный юноша признал полностью, а ущерб до суда сумел погасить только частично в связи с затрудненным материальным положением.

Ленинский районный суд города Чебоксары назначил подсудимому условное лишение свободы, взяв обязательство о соблюдении ряда ограничений.