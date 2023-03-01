Семь квартир — семь дел. Жилье для сирот стало непригодным для проживания

По факту предоставления детям-сиротам жилья ненадлежащего качества в Цивильском муниципальном округе возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в прокуратуре республики, в 2017 году администрация муниципального округа предоставила детям-сиротам семь квартир в многоквартирном доме в Цивильске. Однако дом не соответствовал тем требованиям, что предоставляются благоустроенным жилым помещениям. Так, с момента его приемки администрацией Цивильска, на баланс которого был передан дом, не был заключен договор с управляющей организацией на его содержание и управление.

В результате отсутствия управляющей компании контроль за техническим состоянием дома не велся. На сегодняшний день на наружных стенах дома образовались трещины, деформированы дымоходы, повреждены трубопроводы водоснабжения и отопления. Техническое состояние дома фактически является аварийным и непригодным для проживания.

На данный момент Следственным комитетом РФ по Чувашии возбуждено семь уголовных дел по каждой предоставленной квартире, которые соединены в одно производство.