В Чувашии определен порядок отрешения от должности глав муниципалитетов

Сначала предупредят, потом отстранят. Но перед этим потребуют объяснительную

Порядок вынесения предупреждения и объявления выговора главам муниципальных образований и местных администраций, а также отрешения их от должности определен подписанным на этой неделе Указом Главы Чувашии.

Документ разработан для реализации принципа единства системы публичной власти (статья 25 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ») и повышения эффективности органов местного самоуправления, сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики. Он является логическим продолжением принятых в декабре 2022 года изменений в Конституцию Чувашской Республики.

Согласно новому Порядку Глава Чувашии вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования или местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по «обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, определенных федеральными законами и (или) законами Чувашской Республики. В случае если в течение месяца представитель местной власти не принял меры по устранению недостатков, руководитель региона вправе отрешить его от должности. Перед этим от контролирующего органа государственной власти должна поступить информация о том, что нарушение не устранено. А сам проштрафившийся руководитель должен представить письменные объяснения Главе республики.