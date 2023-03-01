Еще у одного человека выявлены симптомы сибирской язвы

Об этом сообщили «Чувашинформ» в Минздраве республики. Симптом очевиден — на раковине уха у человека выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера.

Этот случай, выявленный в ходе мониторинга состояния здоровья «контактных людей», можно считать третьим после обнаружения в Цивильском муниципальном округе сибирской язвы. О двух предыдущих проинформировал еще 15 марта Олег Николаев. «Состояние двух выявленных заболевших не вызывает опасения», — отметил он тогда.