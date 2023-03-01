В Чувашии прошло оперативное совещание после заражения сибирской язвой двух жителей Цивильского района

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, они сейчас в больнице и получают необходимое лечение. Прогнозы врачей благоприятные. Их односельчане, по данным состоявшейся накануне санитарно-противоэпидемиологической комиссии, не заразились, жители села сейчас под наблюдением и проходят профилактические врачебные мероприятия. По факту ЧП налажено межведомственное взаимодействие в соответствии с алгоритмами действий в таких ситуациях — Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужба Чувашии, полиция принимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии сообщили, что для установления источника инфекции, путей и факторов ее передачи были отобраны пробы объектов окружающей среды. По результатам эпидемиологического расследования причиной заражения явился контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка.