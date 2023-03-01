Нацпроекты становятся реальностью

В этом году на их реализацию в республике направят на полмиллиарда больше

Чувашия заняла 24-е место среди регионов России по реализации нацпроектов за 2022 год. Ее уровень у нас выше среднего по стране — 98,6%. Об этом было заявлено на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

В текущем году Чувашия планирует реализовать 48 проектов, бюджетное финансирование которых составит 14,1 млрд рублей, что на 500 млн выше показателя 2022 года в 13,6 млрд рублей, когда было реализовано 50 региональных проектов в составе 12 национальных, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

В рамках региональных проектов в 2022 году контролировалось достижение 157 целевых показателей и 198 результатов. По итогам прошедшего года не выполнены 12 показателей (7,6%) и 8 результатов (4%) при реализации мероприятий 9 региональных проектов. Речь идет о проектах «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Глава Чувашии оценил итоги региональных проектов в 2022 году и подчеркнул, что «в текущем году результаты должны быть не хуже прошлого». К примеру, в 2023 году в рамках регионального проекта «Жилье» предусмотрено ввести в эксплуатацию 730 тыс. кв. м жилья. Но по поручению Главы республики необходимо обеспечить ввод жилья в объеме не ниже уровня 2022 года — 850 тыс. кв. м. В прошлом году введено в эксплуатацию 850,6 тыс. кв. м при плановом значении 716 тыс. кв. м. За январь — февраль текущего года уже введено 267,7 тыс. кв. м (148,4% к соответствующему уровню 2022 года).

На должном уровне, как обозначил Олег Николаев, необходимо осуществлять и информационное сопровождение мероприятий нацпроектов, для этого нужно использовать все инструменты, привлекать разные каналы донесения информации. «Мы должны максимально понятно рассказывать и показывать результаты реализации региональных проектов. Важно учитывать ожидания жителей республики, их потребности и реагировать на обратную связь — в каких советах, рекомендациях нуждаются, где и как им может помочь тот или иной региональный проект», — подчеркнул он.

По информации вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, одновременно с оценкой уровня реализации нацпроектов региональным проектным офисом проведена оценка эффективности региональных проектов. «По итогам прошлого года в два раза увеличилось число качественно выполненных региональных проектов. Если в 2021 году таких было 11, то в 2022 году их стало 26. То есть мы в два раза эффективнее сработали», — заявил Дмитрий Краснов.

Кроме того, досрочно завершены два региональных проекта — «Молодые профессионалы» и «Кадры для цифровой экономики». Это стало возможным благодаря опережению плановых целей. Так, за время реализации проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2019-2022 годах созданы 82 мастерские (производственные участки) на базе учреждений среднего профессионального образования. Внедрена программа профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, на базе Новочебоксарского химико-механического техникума создан Центр опережающей профессиональной подготовки, деятельностью которого охвачено 16,8 тыс. граждан при плане 14,6 тысячи.