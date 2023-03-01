Уроженец Чувашии победил в престижном турнире

Марат Шарипов триумфально выступил на теннисном турнире категории фьючерс в египетском Шарм-эль-Шейхе. Спортсмен завоевал титул в одиночном разряде.

На пути к победе уроженцу Чебоксар пришлось обыграть сильных соперников, которые находились выше его в мировом теннисном рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). В первом круге Шарипов не без труда справился с представителем Грузии Сабой Пурцеладзе, выиграв встречу в трех сетах, — 6:4, 4:6, 6:3. Во втором раунде 20-летний теннисист сломил сопротивление спортсмена из Египта Фариса Закарии со счетом 6:7, 7:6, 6:3. В четвертьфинале обыграл соперника из Боснии и Герцеговины Алдина Сеткича — 6:3, 6:2.

За выход в финал Шарипов боролся с 371-й ракеткой мира Сергеем Фоминым из Узбекистана. Противостояние обещало быть ожесточенным, но уроженец Чебоксар достаточно легко справился со своим противником — 6:3, 6:1.

В финальном матче Марат скрестил ракетки с теннисистом из Латвии Робертом Стромбахсом и выиграл встречу со счетом 3:6,6:2,6:3. После победного выступления 20-летний уроженец Чебоксар поднялся на 123 места в обновленном рейтинге ATP и занимает 673-ю строчку в мировой табели о рангах.